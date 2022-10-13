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Шатровскую больницу сдадут в эксплуатацию до конца октября

Капитальный ремонт в медучреждении выполнен на 80 процентов.

13 октября, 2022 - 09:37

По личному поручению губернатора Курганской области Вадима Михайловича Шумкова в Шатровской центральной районной больнице ремонтируют помещения стационара. Ремонт проходит в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения

Контракт  на сумму более 2,6 млн рублей заключен с  ООО «Терминал С». В настоящее время близится к завершению ремонт коридора стационара. Общее выполнение работ составляет пока 80%. Окончательно работы планируется завершить до  конца октября.

«Для удобства и комфорта как пациентов, так и медицинских работников в больнице проходит капитальный ремонт по  замене оконных блоков в помещениях скорой медицинской помощи, функциональной диагностики, терапевтического и хирургического отделения и иных помещений. Контракт на выполнение работ заключен с ООО «ТПФ «Новатор». Также в целях совершенствования оказания первичной медико – санитарной помощи  в текущем году больницу  приобретено 3 легковых автомобиля»,- комментирует работник Шатровской центральной районной больницы Евгения Дмитришина.

 

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13 октября, 2022 - 09:37

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