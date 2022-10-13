Шатровскую больницу сдадут в эксплуатацию до конца октября

По личному поручению губернатора Курганской области Вадима Михайловича Шумкова в Шатровской центральной районной больнице ремонтируют помещения стационара. Ремонт проходит в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения

Контракт на сумму более 2,6 млн рублей заключен с ООО «Терминал С». В настоящее время близится к завершению ремонт коридора стационара. Общее выполнение работ составляет пока 80%. Окончательно работы планируется завершить до конца октября.

«Для удобства и комфорта как пациентов, так и медицинских работников в больнице проходит капитальный ремонт по замене оконных блоков в помещениях скорой медицинской помощи, функциональной диагностики, терапевтического и хирургического отделения и иных помещений. Контракт на выполнение работ заключен с ООО «ТПФ «Новатор». Также в целях совершенствования оказания первичной медико – санитарной помощи в текущем году больницу приобретено 3 легковых автомобиля»,- комментирует работник Шатровской центральной районной больницы Евгения Дмитришина.

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