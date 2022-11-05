Щигровские школьники собрали посылки для мобилизованных земляков

В октябре Щигровская школа Мокроусовского округа приняла участие в акциях «Посылка солдату» и «Шлем теплый привет». Классные руководители рассказали ребятам, что в первую очередь необходимо солдатам. Силами учителей и учащихся в посылку были собраны теплые носки, перчатки, предметы личной гигиены.

Активисты школы организовали благотворительную ярмарку «Посылка солдату». Дети вместе с родителями испекли кулинарные изделия. От их продажи было выручено 2800 рублей. На эти деньги купили консервы, тушенку, конфеты, чай. Так была собрана ещё одна посылка.

17 октября Министерство обороны Российской Федерации совместно с Министерством просвещения России организовало Всероссийскую акцию «Письмо солдату» и проведение открытого урока мужества «Ратная слава героев российской земли». В ходе акции учащиеся сельской школы написали письма военнослужащим Российской Армии, принимающим участие в специальной военной операции на Украине.

Вот одно из писем, которое написал ученик восьмого класса Станислав Спорышев: «Здравствуй, дорогой солдат! Защитник нашей Родины! Меня зовут Стас, я учусь в восьмом классе. Я обычный деревенский мальчишка. Увлекаюсь многими видами спорта, часто защищаю честь школы на спортивных соревнованиях. В свободное время люблю кататься на мотоцикле, если надо, могу уже ремонтировать.

Дорогой солдат, я хочу сказать тебе большое спасибо за то, что ты защищаешь нашу Родину, за наше мирное детство. Желаю тебе больших успехов, здоровья и поскорее вернуться домой живым и здоровым».

Посылки были переданы на пункт сбора гуманитарной помощи для солдат, который находится в редакции мокроусовской газеты «Восход». На данный момент они сформированы и готовы к отправке, сообщила главный редактор районки Людмила Глухих.