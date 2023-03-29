Щучанский боксёр завоевал золотую медаль первенства УрФО

В Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа прошло первенство Уральского федерального округа по боксу среди юношей 15-16 лет.

В соревнованиях приняли участие 166 боксеров со всех уголков Урала. Все выходившие на ринг спортсмены сражались за медали и возможность заявить о себе перед предстоящим первенством России по боксу.

В составе сборной Курганской области щучанскую школу бокса «Юность» представили на турнире четыре спортсмена: Александр Шубин, Данил Султанов, Иван Мыларщиков, Вадим Ибрагимов. Данил Султанов дошёл до финала. На пути к главному бою на турнире он одолел чемпионов Челябинской, Свердловской областей, ХМАО с одинаковым счетом 5:0. В финале он в «чистую» разобрался с призёром УФО Мурадом Даудовым из ХМАО, отправив соперника в нокдаун в заключительном раунде чётким прямым ударом навстречу в голову. Наш земляк награждён золотой медалью.

Данил всего лишь за два года стал лучшим на Урале и уже выполнил норматив кандидата в мастера спорта, а также завоевал первую путёвку на апрельское первенство России в город Чехов Московской области, сообщили в пресс-службе спортуправления.

Примечательно что до этого единственным в истории щучанского бокса, кто одерживал победу на Уральском округе, был его тренер Илья Ваценков, и сейчас, спустя 13 лет, ученик сумел повторить успех своего тренера, одержав убедительную победу на турнире.

Фото из группы «Спорт Щучанского муниципального округа» в соцсети «Вконтакте».

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