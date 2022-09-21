Щучанский экотехнопарк приглашает резидентов

Помимо предприятия по переработке отходов 1 и 2 класса опасности в Щучанском экотехнопарке, который строится на площадях бывшего объекта по уничтожению химического оружия, смогут разместиться и другие производства. Об этом «Новому миру» рассказал начальник службы реализации экологических проектов Федерального экологического оператора Госкорпорации «Росатом» Артём Поляков.

- Мы предлагаем всем предприятиям Курганской области и заинтересованным бизнесменам, индивидуальным предпринимателям задействовать территории, свободные от размещения предприятия по переработке отходов, в своих целях. Мы готовы рассмотреть любые заявки и рассчитываем на взаимовыгодное сотрудничество, - сообщил собеседник нашего издания.

По словам Артёма Полякова, в экотехнопарке можно будет разместить производство пластиковых и резинотехнических изделий, заняться переработкой нефтепродуктов и другими видами деятельности. Образующиеся отходы можно будет утилизировать тут же – на предприятии по переработке отходов 1 и 2 класса опасности.

- Здесь можно сформировать своего рода промышленный кластер, который будет вести безотходное производство. Никакие отходы с этой площадки вывозиться не будут, - пообещал начальник службы реализации экологических проектов Федерального экологического оператора Госкорпорации «Росатом».

Николай Волков.

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