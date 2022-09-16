Щучанский экотехнопарк заработает в конце 2023 года

На территории бывшего Щучанского объекта уничтожения химического оружия будет построен экотехнопарк. Он будет заниматься переработкой отходов 1 и 2 класса опасности. Об этом съёмочной группе "Нового мира" сообщил начальник службы проектов Федерального экологического оператора Госкорпорации "Росатом" Артём Поляков.

- В 1990-2000 годах в России было создано 7 объектов уничтожения химического оружия. В 2010-х годах они справились со своей задачей и в последнее время простаивали. Но в их строительство было вложено большое количество средств, поэтому на уровне руководства страны предприятия решили перепрофилировать. Они будут заниматься переработкой отходов 1 и 2 класса опасности. Согласитесь, было бы странным, если бы уникальные в своём роде объекты были бы отданы под производство под производство, скажем, канцелярских принадлежностей, - рассказал собеседник нашего издания.

Тем не менее, предприятие все же придётся перепрофилировать. Уничтожение химоружия и переработка, предположим, бытовых батареек - всё-таки разные вещи. Необходимо иное оборудование и технологии. Поэтому на Щучанском объекте сейчас активно ведётся строительство.

- Оно было начато в декабре прошлого года и будет длиться 2 года. Иными словами, в следующем декабре мы планируем запустить Щучанский экотехнопарк на полную мощность, - сообщил "Новому миру" Артём Поляков.

Николай Волков.

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