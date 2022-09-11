Щучанский школьник и студенты РАНХиГС участвуют в «Менделеевской экспедиции

Ученик «Менделеевского класса» Щучанской средней школы №1, а также преподаватели и студенты курганского филиала РАНХиГС участвуют в научно-исследовательской программе «Менделеевская экологическая экспедиция. Финский залив». Она в эти дни проходит в Санкт-Петербурге.

По информации федерального экологического оператора «Росатом», научно-исследовательская программа собрала авторов лучших проектов из Курганской, Иркутской, Кировской, Саратовской, Нижегородской областей и Удмуртской Республики в сфере решения проблем загрязнения атмосферы и почвы, ликвидации накопленного экологического вреда, альтернативной энергетики, переработки отходов.

Напомним, «Менделеевские классы» были запущены три года назад. Сейчас их 17 по всей стране, среди которых один находится в Курганской области.

Программа экспедиции началась с экскурсии по музею Информационного центра по атомной энергии Санкт-Петербурга. Участники изучили интерактивную карту объектов атомной отрасли России и мира, узнали, как и за счёт чего работают разные виды электростанций, увидели технологический процесс ядерного топливного цикла от добычи урана до его использования и переработки, сообщили в пресс-службе главы региона.

Также в программу экспедиции включены тематические дни: гидрогеология, антропогенное воздействие и биоразнообразие. Для участников подготовлена культурно-историческая программа, включающая экскурсию по Балтийскому заводу, Кронштадту, музею Ленинградской атомной станции и другим знаковым местам Санкт-Петербурга.



В экспедиции принимает участие корреспондент нашего издания Анастасия Пережегина. Она оперативно делится фотографиями с места событий.

Фото Анастасии Пережегиной.

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