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ШГПУ поможет старшеклассникам углубиться в тонкости профессии педагога

К проекту присоединятся 10 районов.

9 сентября, 2022 - 13:00

В Шадринском государственном педагогическом университете открыли профильные психолого-педагогические классы. Они будут функционировать в 13 школах области. Инициатива социального проекта принадлежит Министерству просвещения РФ. На базе университета его начали реализовывать в 2021 году, к 2024 планируют открыть 33 профильных класса.

Пресс-служба администрации города Шадринска сообщает, что углубиться в тонкости профессии педагога смогут учащиеся 10 и 11 классов из Каргаполья, Звериноголовского, Кетово, Щучья, Катайска, Целинного, Шумихи, Сафакулево, Петухово и Юргамыша. В Шадринске педклассы открылись в школе №2 и гимназии №9.

Наталья Бякова, заместитель главы по социальным вопросам, поздравила наставников масштабного проекта и его участников — будущих педагогов с этим значимым для города и региона событием и пожелала творческих открытий и свершений.

Исполняющий обязанности ректора ШГПУ Артур Дзиов отметил, что психолого-педагогические классы — это новая страница в развитии системы образования Шадринска и Курганской области в целом, а для старшеклассников открылась уникальная возможность определиться с выбором будущей профессии.

Заместитель директора Департамента образования Курганской области Иван Хлебников пожелал  участникам проекта успехов и активной деятельности. С напутственными словами выступили директора школ и выразили надежду, что образовательные учреждения обязательно пополнятся молодыми специалистами.

Фото с сайта администрации города Шадринска.

 

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9 сентября, 2022 - 13:00

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