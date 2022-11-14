Школа в селе Частоозерье отметила 150-летний юбилей

Школа в селе Частоозерье отметила 150-летие.

Начальная школа была образована в селе Частоозерье в 1872 году. 50 лет назад школа переехала в новое здание, где располагается и сейчас.

«Что сказать про историю? Наша школа 150 лет прошла, 150 выпускных дорожек, наши выпускники разлетелись по всей России, можно сказать, по всему миру. И мы считаем, что достойно несем образование, коль среди наших выпускников есть адвокаты, инженеры, врачи. Ввсего не перечислить», - рассказала директор Частоозерской школы Светлана Потрехалова.

На юбилей альма-матер пришло очень много друзей, выпускников, педагогов разных времен. В далеком 1980 году Татьяна Неврянская приехала в частоозерскую школу по направлению, работать учителем иностранного языка. Сейчас она на заслуженном отдыхе, но частоозерскую школу всегда вспоминает с любовью.

«Прекрасной школе я желаю дальнейшего процветания, успехов учителям, ученикам и хочу, чтобы в школе царила такая же атмосфера дружеская, как сегодня», - пожелала Татьяна Неврянская.

Сегодня Частоозерская школа – одна из лучших в области. Все учебные классы модернизированы. Для выпускников школы прежних лет учитель Полина Мишкова провела урок биологии с элементами 3d-моделирования и работы с VR-шлемами. Также гостей удивили классом робототехники, в котором в этом году занимаются уже 120 учеников. Два старшеклассника недавно представили свои технологические модели в лагере «Созвездие» в Чумляке.

«Школа развивается. Это и классы робототехники, и 3d-принтеры, и многое другое, что позволяет ребенка в этом мире сделать более адаптированным. Это слово хотелось бы сказать. Сделать его приспособленным не только к современным реалиям, но и задел на будущее ему дать», - отметил депутат Государственной Думы Александр Ильтяков.

На сегодняшний день в школе занимается 541 ученик. «У нас есть все условия для обучения. Красивые, просторные кабинеты. Мне кажется, если сравнить со многими городскими школами, у нас неплохая школа, достаточно хорошая, прогрессивная», - рассказала ученица 11-го класса Частоозерской школы Ирина Кевбрина.

Школа может похвастаться своим профессиональным педагогическим составом, ведь учителя много лет подряд занимают призовые места в конкурсах профмастерства. Здесь работают целые педагогические династии и семьи.

Василий Малухин. Фото Николая Пушилина.

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