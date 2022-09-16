Школьникам Кургана предлагают сделать интересные снимки в кванториуме

Курганский Кванториум приглашает школьников на фотокросс.

Это мини-соревнования со спортивным азартом. Участникам нужно будет сделать несколько снимков на определённые темы за ограниченное время, уточняет молодёжный портал Зауралья. Оцениваются креативность и оригинальность.

Победители получат памятные подарки, а все участники – сертификаты. Лучшие кадры попадут в группу «Детский технопарк «Кванториум» Курган» в соцсети «Вконтакте».

Встреча состоится 22 сентября 2022 года в 12:00 по адресу: улица Томина, 51. Возраст: 12+.

Детский технопарк "Кванториум" – это уникальная среда для ускоренного развития ребенка по актуальным научно-исследовательским и инженерно-техническим направлениям, оснащенная высокотехнологичным оборудованием. Её отличие не только в обучении детей инженерному образованию, но и проектной деятельности, ТРИЗ, 4К-компетенциям и решении реальных производственных задач.

Проект ДТ «Кванториум» реализуется с 2015 года и был поддержан Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Занятия в технопарке бесплатны и доступны не только жителям городов, но и учащимся из сельской местности, детям из детских домов.

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