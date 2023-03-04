Школьникам показали ведущие предприятия Кургана

Триста старшеклассников со всего региона стали участниками образовательного тура «Молодые инженеры Курганской области», который прошел в Кургане. Ребята посетили ведущие предприятия региона, чтобы познакомиться с условиями работы, выпускаемой продукцией и узнать больше о востребованных инженерных профессиях.

Школьники посетили предприятие ЗАО «Курганспецарматура», АО «Курганские прицепы», ОАО «Синтез», а затем побывали в Инвестиционном агентстве региона.

«У нас есть три направления деятельности, в которых мы из-за санкций должны идти сейчас семимильными шагами. Это то, в чём раньше мы очень сильно зависели от Запада: фармацевтика, микроэлектроника и промышленность. Сейчас нам остро нужны инженеры, фармацевты, химики и микроэлектронщики. В Курганской области мы можем научить всех и всему», - обратился к школьникам директор департамента обрахования региона Андрей Кочеров, пожелав им не ошибиться с выбором будущей специальности.

По инициативе губернатора Вадима Шумкова в сузах и вузах региона выстроено взаимодействие с предприятиями. Производства активно участвуют в подготовке студентов, переподготовке преподавателей и в реализации совместных проектов. В прошлом году на практике на предприятиях побывали более 1200 студентов. Для подготовки квалифицированных кадров за последние годы в учреждениях среднего профобразования региона появилось 40 оснащенных мастерских. Идет внедрение системы трудового воспитания в школах. В программу включены уроки трудового воспитания с формированием практических навыков рабочих профессий.