Школьники из Кургана написали письма росгвардейцам — участникам спецопераци

В преддверии Дня войск национальной гвардии, отмечаемого 27 марта, в Зауралье проходит ежегодная всероссийская ведомственная акция «Дни Росгвардии». В числе первых к ней присоединились кадеты подшефной территориальному управлению курганской школы № 40, которые написали письма поддержки участвующим в специальной военной операции военнослужащим и сотрудникам ведомства.

В начале встречи офицеры Управления Росгвардии по Курганской области напомнили учащимся историю создания войск национальной гвардии, их структуру и задачи, познакомили с профессиями силовой структуры.

Ребятам рассказали о примерах мужества и героизма, проявляемых росгвардейцами на передовой.

Учащиеся 8-го кадетского класса адресовали защитникам Отечества слова поддержки и благодарности. Трогательные письма школьники оформили на специально подготовленных бланках.

«Я горжусь тобой, дорогой солдат, и желаю вернуться домой живым и невредимым. Еще пожелаю тебе любви, здоровья, удачи, быть лучше всех, у тебя все получится, я в это верю!» - говорится в одном из посланий.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области сообщает, что с первых дней специальной военной операции военнослужащие и сотрудники регионального управления Росгвардии выполняют служебно-боевые задачи по защите мирных жителей Донбасса. Отличившиеся в ходе СВО представители ведомства удостоены государственных наград - медалей «За отвагу».

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