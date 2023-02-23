Школьники из Курганской области победили на международном фестивале в Казани

В столице Татарстана Казани завершился зимний этап Международного фестиваля юношеских СМИ и киностудий «Волжские Встречи-33». Событие собрало более 500 юных журналистов из 65 делегаций, представляющих 33 региона России, а также Беларусь и Испанию.

В престижной номинации «Юный репортер» зимнего этапа Международного фестиваля «Волжские Встречи» первое место завоевало творческое объединение «Зеркало» из села Сафакулево Курганской области. Желанным подарком для юных участников стал Кубок, призы и самые вкусные конфеты России от спонсора фестиваля.

На закрытии зимнего этапа фестиваля «Волжские Встречи», которое в этом году прошло сразу на двух площадках - в ДОЛ «Солнечный» и в ДОЛ «Восток» - все студии получили престижные памятные Кубки «Волжские Встречи», подарки от ПАО «Ростелеком» и прекрасно иллюстрированное подарочные издания «Татарский мир».

Особый интерес юные журналисты и кинематографисты проявили к конкурсной номинации «Кибербезопасность». Всего за один день ребята подготовили социальные видеоролики, анимационные работы, газетные полосы, в которых отразили свое отношение к актуальной теме. Лучшие работы получили призы от «Ростелекома» и будут использованы в дальнейшей работе.

За три дня ребята побывали на 112 мастер-классах, творческих встречах, тренингах, обсуждениях. Они касались телевидения, кино, прессы, фотографии, блогинга, анимации, социальных медиа, а также личностного роста и лидерства.

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