Школьники Курганской области изучат видеотехонологии

Для школьников Курганской области стартовал новый этап Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры».

Ученики узнают, как создаётся видео в соцсетях, где встречаются видеотехнологии в повседневной жизни, какие специалисты с ними работают, сообщает пресс-служба губернатора Курганской области со ссылкой на департамент информационных технологий и цифрового развития.

Новый этап проходит с 21 ноября по 18 декабря. Присоединиться к команде можно уже сейчас. Школьники Курганской области с 1 по 11 класс узнают о том, как создаются визуальные эффекты и виртуальные фоны, где хранятся большие объёмы видео, как устроены видеозвонки и вертикальные ролики, как делается автоподборка качества видео, как работают умные рекомендации в ленте клипов и многое другое.

Участники «Урока цифры» будут обучаться с помощью интерактивных тренажёров. На примере таких популярных сервисов, как VK Звонки, VK Клипы и других ребята познакомятся с видеотехнологиями в самых разных проявлениях.

Проект «Урок цифры» проходит в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика». В качестве организаторов выступает АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минцифры и Минпросвещения России, а также ведущих российских IT-компаний.