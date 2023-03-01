Школьники Курганской области научатся планировать бюджет

На образовательной платформе Учи.ру с 1 по 31 марта пройдет онлайн-олимпиада по финансовой грамотности и предпринимательству для учащихся. Образовательный проект поможет школьникам с 1 по 9 класс узнать ответы на самые важные финансовые вопросы.

В программу олимпиады включены задания по страхованию, а также по достижению финансовой цели – накопить деньги на подарок. Кроме того, школьникам предстоит на время стать бизнесменами: открыть виртуальное предприятие, приобрести для него оборудование, подумать, как продвигать свой товар и привлекать клиентов. Ребята получат первые бизнес-навыки: научатся оценивать риски, планировать бюджет.

Углубленных знаний школьной программы не требуется, что обеспечивает равные шансы на победу всем участникам. Для участия достаточно иметь компьютер или планшет с выходом в интернет и зарегистрироваться на сайте finance.uchi.ru или войти с логином и паролем от Учи.ру.

Участники и победители получат дипломы, сертификаты и грамоты.

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