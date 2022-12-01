Школьники Курганской области отлично рисуют Правила дорожного движения

В Курганском региональном отделении партии «Единая Россия» подвели итоги конкурса детского рисунка «Безопасные дороги глазами ребенка». Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Безопасные и качественные дороги», инициированного президентом Владимиром Путиным еще в 2018 году. Благодаря ему улучшается дорожно-транспортная инфраструктура, увеличивается количество светофоров, пешеходных переходов, «лежачих полицейских», благодаря которым сохраняются жизнь и здоровье пешеходов, в первую очередь детей.

Безопасность граждан и, прежде всего, детей на дорогах является одной из приоритетных задач, которая стоит перед всеми органами власти, образовательными учреждениями и, конечно, перед родителями и детьми. Дети откликнулись и с интересом приняли участие. На конкурс было прислано 65 рисунков школьников младших и средних классов со всей Курганской области.

6-летняя Катя Мартынова учится в гимназии №47. Она заняла 2-е место со своей работой «Умные дороги нашего города». Это даже не рисунок, а целая инсталляция, в которой присутствует даже подсветка пластилинового светофора.

«Я нарисовала правила дорожного движения. У меня тут нарисован пешеходный переход к моей школе. Я над ним долго трудилась», - утверждает Катя.

Конечно, в создании шедевра ей помогли родители.

«Я техническую часть выполнял, мама выполняла пластилиновую часть рисунка. Но тему рисунка Екатерина выбирала сама. А светофор мы подсветили, чтобы обозначить роль безопасности на дорогах. Особенно эффектно и наглядно наш рисунок смотрится в темноте. У нас ушло 2 вечера, чтобы свести все это в единую картину», - рассказал папа девочки Евгений Мартынов.

А 7-летняя Аделина Галифулина заняла 1-е место за рисунок «Фликер — это наша безопасность в темноте!» Девочка объяснила выбор темы рисунка.

«Я нарисовала рисунок по теме «Безопасность на дороге в темноте». Мне нечасто приходится переходить дорогу в темноте. Но у меня есть светоотражающие элементы на куртке, рюкзаке и на ботинках. И я теперь буду участвовать во всех конкурсах», - поделилась Аделина.

Куратором проекта «Безопасные и качественные дороги» в Курганской области является спикер областной Думы Дмитрий Фролов. Он и вручил дипломы победителям.

«Наш проект как раз призван повысить знания детей, повысить их интерес к вопросам безопасности дорожного движения. К сожалению, и в Курганской области, и в целом в стране происходят ДТП, где страдают дети. Избежать этого можно только за счет знаний правил дорожного движения и их соблюдения. Победители нашего конкурса и сами знают правила, и являются примером для других ребятишек, которые, глядя на них, тоже будут соблюдать правила. Выбранная нами тема является очень актуальной, ведь для родителей нет ничего дороже, чем жизнь и здоровье собственного ребенка», - подчеркнул Дмитрий Фролов.

Дипломы победителей также получили Вячеслав Луценко с работой «Безопасность на дороге зависит от нас», Владимр Романов - «Безопасные дороги глазами ребенка», Богдана Тюленева с рисунком «Мы за безопасность на дорогах» и Константин Иванов - «Безопасность глазами детей».

Кроме дипломов ребята получили подарочные сертификаты в детский магазин, светоотражающие браслеты и магниты.

«На проект выделяются значительные средства, он поставлен на контроль. Проект реализуется, а с вашей помощью он становится более красочным и понятным. Вы — молодцы!», - поздравил ребят Дмитрий Фролов.

Василий Малухин. Фото Николая Пушилина.

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