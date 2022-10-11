Школьники Курганской области отправили сочинения на Всероссийской конкурс

Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений проходил в Курганской области с 25 мая по 7 октября. Ребята сначала соревновались на школьном уровне, затем на муниципальном, а потом и в отборе по всему региону. В Зауралье в региональный этап прошли 49 работ от учеников школ и одна работа в номинации «Профессиональные образовательные организации», сообщили нам в Институте развития образования и социальных технологий. Среди четвёртых-пятых классов первое место заняла ученица лицея №12 Варвара Подосенина с сочинением «В гостях у маленсиков», набрав 51 балл. В категории шестых-седьмых классов победил ученик школы №49 Михаил Марков с работой «Монетка счастья», он получил 49 баллов. В восьмых-девятых классах соревновались 17 подростков, среди которых победителем стала ученица Маршихинской школы Макушинского округа Дарья Грачёва, которая написала сочинение «Истинная любовь расплачивается за фальшивую» и набрала 54 балла. Среди 10-11 классов первое место взяла ученица школы №22 Полина Ситникова. Её сочинение «Что едят утки?»ценили в 51 балл.

Сочинения победителей отправлены на федеральный этап Всероссийского конкурса. Итоги будут подводиться в конце октября.

Добавим, что для ребят были подобраны тематические направления, в которых ученики и студенты могли поднять важные социальные темы. Помимо этого конкурс направлен на повышение социальной и творческой активности обучающихся, формирование положительного отношения к русскому языку и литературе как важнейшим духовным ценностям.

Фото с сайта https://ru.freepik.com/

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