Школьники Курганской области поблагодарили за труд поваров и сторожей

Слова благодарности получили сотрудники, которые обеспечивают работу образовательных учреждений – повара, медицинские работники, мастера чистоты, вахтёры, гардеробщики, водители, кочегары, охранники, сторожа и рабочие. Школьники всю неделю дарили сотрудникам открытки ручной работы, стенгазеты, плакаты, рисунки на асфальте, воздушные шары, букеты цветов и сладкие подарки за чистые кабинеты, убранную территорию, вкусные завтраки и обеды, непрерывную охрану и подвоз.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, выполненными добрыми делами ребята делились на страницах образовательных организаций в социальных сетях. К примеру, в курганской школе №46 ребята порадовали обеспечивающий персонал рисунком на асфальте перед школой. В Макушинской школе №1 ученики поблагодарили медицинского работника за терпение, внимание и заботу о здоровье школьников. Учащиеся Батуринской школы сделали открытки и подарили их работникам хозяйственной службы. В Иковской школе активисты клуба «Молодой педагог» вручили сотрудникам набор имбирных пряников.

Акция «Спасибо за заботу» прошла во всех школах Курганской области. В ответ ребята получили добрые слова и счастливые улыбки.

Стоит отметить, что в этом учебном году в школах Зауралья началась реализация регионального стандарта гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи, нацеленного на воспитание и всестороннее развитие обучающихся. Стандарт разработан по инициативе губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

Фото предоставлено департаментом образования и науки Курганской области.

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