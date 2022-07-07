Школьники курганской области получат «Билет в будущее»

С сентября школьники всей страны смогут погрузиться в новую профессиональную среду в рамках профориентационного проекта «Билет в будущее», который реализуется Министерством просвещения России совместно с Фондом гуманитарных проектов.

- Помимо восьми уже разработанных профессиональных сред — индустриальной, здоровой, комфортной, безопасной, умной, социальной, деловой и креативной в новом сезоне для школьников появится еще одна сфера, особенно актуальная сегодня — аграрная. По всем направлениям проекта для ребят появятся цифровые симуляторы, с помощью которых они смогут погрузиться в различные профессии прямо в классе или даже дома. А учителя с помощью уникального цифрового конструктора смогут сами создавать профориентационные занятия, выбирая контент, ориентированный на разные цели и задачи, - рассказали координаторы проекта.

По информации Департамента образования и науки Курганской области, в новом учебном году для учеников 6-11 классов будет запущено больше всероссийских профориентационных уроков, их подготовят с учетом особенностей и задач каждого конкретного возраста. Дополнительно разрабатываются вводный и финальный уроки, которые помогут ученикам участвовать в проекте осознанно и ответственно.

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