Школьники Курганской области соревновались в «Веселых стартах»

В Кургане сегодня, 30 марта, прошёл региональный этап Всероссийского фестиваля «Весёлые старты». Здесь собрались сильнейшие команды школьников региона, сообщает Молодежный портал Зауралья PROSPEKT45.

Участниками регионального фестиваля стали 9 лучших команд по результатам школьных и муниципальных этапов. Это ребята из Варгашинского, Каргапольского, Далматовского, Кетовского, Лебяжьевского, Петуховского, Половинского, Юргамышского округов и города Кургана.

Каждая команда была представлена 6 обучающимися 2-4-х классов. Школьники состязались в силе, ловкости и меткости в таких эстафетах, как «Змейка», «Стремительные», «Пингвины», «Навигатор», «Сцепка вагонов», «Каракатица» и др.

По итогам напряжённой борьбы победителями стали ребята из школы №7 города Кургана, на втором месте – команда Песчано-Колединской СОШ Далматовского округа, на третьем – школьники из Петуховской СОШ.

Победители и призёры командного первенства получили кубки, медали и дипломы из рук заместителя директора департамента образования и науки региона Ивана Хлебникова и представителей Центра развития современных компетенций. Победители регионального фестиваля представят Курганскую область на всероссийском этапе, который пройдёт в мае в Московской области.

Фото Молодежного портала PROSPEKT45.

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