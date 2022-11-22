Школьники Курганской области уже знают, кем хотят стать в будущем

Сегодня в стенах Курганского госуниверситета собрались лучшие знатоки истории и обществознания со всей области. Ребят поприветствовали председатель Избирательной комиссии Курганской области Роман Скиндерев и заместитель директора по профориентационной и проектной деятельности Института экономики и права КГУ Андрей Глебов.

На олимпиаду по избирательному праву и избирательному процессу пришла ученица школы №24 Екатерина Варлакова. Девушка участвует в проекте «Билет в будущее», благодаря чему определилась с профессией – Екатерина хочет стать прокурором. Сегодня она решила задачи по избирательному праву и написала эссе – осталось дождаться результатов.

Имеет цель в будущем и одиннадцатиклассница из Стеклозаводской школы Белозерского муниципального округа Алина Ильина. Так, она рассказала, почему ей нравится изучать право: «Меня заинтересовали правоведение, обществознание. Сегодня на олимпиаде я могу также узнать что-то новое. В будущем я бы хотела бы работать в полиции, так что буду двигаться к цели».

Безусловно, знание своих прав важно в современном мире. Каждый гражданин страны должен понимать, что именно в его руках ответственность за судьбу своей страны. «Курганский госуниверситет рад приветствовать участников олимпиады. В рамках таких мероприятий мы осуществляем профориентационную работу. Безусловно, избирательное право – это достаточно сложная отрасль российского законодательства. Может быть, через несколько лет ребята – будущие члены избирательных комиссий, избиратели, а может кто-то из них реализует пассивное право – станет кандидатом на должностные лица различного уровня. Чтобы это осуществить – нужно любить избирательное право, поступать в Курганский государственный университет, получать высшее образование и затем работать на благо страны», - отметил Андрей Глебов.

Ребята уже выполнили и сдали свои работы. Задачи на знание избирательного права были достаточно сложные – для решения нужны определённые знания и навыки. Победят сильнейшие.

Анастасия Пережегина. Фото автора.