Школьники Курганской области узнали о телемедицине

В рамках профориентационного проекта «Билет в будущее» школьники участвуют в виртуальных профессиональных пробах. Так, ученики школы №9 попробовали обследовать больного, поставить ему диагноз и выписать лечение. Во время занятий ребята не просто познакомились с профессией врача телемедицины, но и узнали о достижениях и изобретений современности в сфере здравоохранения, убедились, что здоровье человека неразрывно связано с экологической обстановкой вокруг.

Несмотря на то, что ребята ещё учатся в шестом классе, они уже мечтают поступить в медицинский вуз – настолько школьники вдохновились профессией врача.

Ульяна Пушкарёва поделилась впечатлениями: «Медицина подходит не для всех, она подходит только для ответственных людей, тех, у кого доброе сердце, кто может помогать другим людям. Проект «Билет в будущее» показывает нам, как правильно выбрать направление в своей дальнейшей карьере. Я хочу стать стоматологом. Помогать людям, чтобы у них не болели зубы. Сегодняшний классный час пошел мне и многим ребятам из класса на пользу. Я думаю, что большинство из нас определились со своей будущей профессией».

Её одноклассница Елена Антонова тоже решила в будущем лечить малышей: «Врач - важная профессия. Но не все хотят стать врачами. Я планирую стать детским педиатром, оказывать помощь детям. Уверена, что этот классный час помог всем моим одноклассникам определиться. Мне данный проект помог с выбором моей будущей профессии».

Врач телемедицины дистанционно консультирует или занимается мониторингом пациента. С помощью телемедицины опытный доктор может помочь коллегам провести сложную операцию даже на другом конце страны.

Виртуальные пробы на платформе проекта «Билет в будущее» в этом году были организованы впервые. Ребята, не выходя из дома, смогли познакомиться с профессиями будущего.

Фото сообщества «Билет в будущее: Курган» в соцсети «ВКонтакте».