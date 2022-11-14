Школьники Курганской области вытягивают свой «Билет в будущее»

В Кургане проходит этап профессиональных проб для школьников в рамках проекта «Билет в будущее». Так, в этом году ребятам было предложено попробовать себя в 50 профессиях на базе 11 колледжей и техникумов региона.

В Курганском промышленном техникуме школьники познакомились с профессиями сварщика, фрезеровщика, токаря, электромонтажника, узнали, чем занимается специалист по мехатронике и мобильной робототехнике, сообщили в департаменте образования и науки. Ребята не только увидели работу специалистов, но и сами попробовали выполнить некоторые технические операции. Ученица школы №9 Виктория Калугина с восторгом рассказала о профессии: «Мне все очень понравилось. Несмотря на то, что специальности были продемонстрированы мужские, девочкам тоже было интересно. Мы примерили средства защиты, необходимые для работы на производстве, увидели все своими глазами и даже сами попытались поработать на настоящих станках».

Никита Литовченко из этой же школы добавил: «Я считаю, что участие в подобных мероприятиях позволяет составить представление о предлагаемых техникумом специальностях и понять, интересно это для меня или нет. Понравилось то, что под руководством студентов и преподавателей техникума мы смогли поработать со сварочным аппаратом и станками самостоятельно».

Проект «Билет в будущее» помогает старшеклассникам определиться с профессией. Этот важный выбор не должен оставаться без внимания взрослых, помощь в решении этого вопроса подросткам необходима.

Фото предоставлено Департаментом образования и науки Курганской области.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.