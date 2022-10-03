Школьники узнали о профессиях Лебяжьевского агропромышленного техникума

Ученики Лебяжьевской средней школы и Лебяжьевской специальной (коррекционной) школы-интерната узнали о профессиях, которые можно получить в Лебяжьевском агропромышленном техникуме (казачий кадетский корпус). День открытых дверей «Безграничные возможности» для школьников провели в рамках мероприятий, посвященных Дню среднего профессионального образования, сообщает пресс-служба Департамента образования и науки Курганской области.

Во время экскурсии ребята посетили музей, познакомились с его экспонатами и узнали много интересного об истории возникновения техникума. Затем в кабинете ОБЖ школьники попробовали свои силы в сборке и разборке автомата, а в швейном цехе им показали мастер-класс по обработке низа брюк. Студенты вместе со своим мастером производственного обучения помогли изготовить школьникам поделки своими руками, ребята сделали себе на память «ягодку» и «цветочек».

Далее ребят ждали лаборатория по профессии "Повар, кондитер" и спортивный зал, где для юных гостей провели игру на внимательность.

После чаепития школьники смогли познакомиться с бытом студентов, узнать, какие условия созданы для них в общежитии техникума.

В завершение мероприятия ребята рассказали, что экскурсия им понравилась, а многие из них решили после окончания школы поступать в Лебяжьевский агропромышленный техникум.

Фото с официальной страницы Департамента образования и науки Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.