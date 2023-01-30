Школьники встретились с рождённой в блокадном Ленинграде пенсионеркой

В преддверии 79-й годовщины полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады, отмечаемой сегодня в нашей стране, в гостях у территориального управления Росгвардии и подшефной ведомству городской школы № 40 побывала 80-летняя Тамара Николаевна Юровских, родившаяся в осажденном городе суровой зимой 1943 года.

Росгвардейцы и школьники тепло встретили Тамару Николаевну и прониклись ее историями о тяготах и испытаниях, выпавших на долю ленинградцев, о героических подвигах истощенных жителей, почти 900 дней отстаивавших свой город и не прекращавших бороться за победу.

Голод, холод, вражеские обстрелы… Рассказы матери о блокаде и войне навсегда остались в памяти Тамары Юровских, которая родилась за год до освобождения Ленинграда.

В завершение своего выступления Тамара Николаевна прочла стихотворение, написанное ею к 40-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Росгвардейцы поблагодарили гостью за душевную встречу.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области сообщает, что под аплодисменты зала заместитель начальника регионального управления Росгвардии по военно-политической работе полковник Роман Ильин поздравил Тамару Юровских с юбилеем, который она отметила 21 января, вручил приветственный адрес и букет цветов от руководства ведомства, пожелав крепкого здоровья, оптимизма и благополучия.

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