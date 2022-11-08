Школьников Курганской области приглашают на конкурс юных чтецов

Дан старт новому сезону международного конкурса юных чтецов «Живая классика». Участниками могут стать школьники от 10 до 17 лет, любящие читать и выступать на сцене, сообщает Молодежный портал Зауралья PROSPEKT45.

Нужно будет прочитать отрывки из прозаических произведений российских и зарубежных писателей. Конкурс пройдёт в несколько этапов: классный, школьный, районный, региональный, всероссийский/международный и суперфинал.

Всероссийский/международный этап состоится в Молодежном досуговом центре «Артек», трое победителей станут участниками Суперфинала.

Для участия в мероприятии необходимо: пройти регистрацию на сайте youngreaders.ru до 5 марта 2023 года; обратиться к куратору школьного этапа конкурса в своём учебном заведении, чаще всего это учитель русского языка и литературы или библиотекарь, и сообщить ему о своей регистрации на конкурс; начать подготовку - выбрать отрывок из прозаического произведения авторов XVIII-XXI века и выучить его наизусть, учиться красиво декламировать.

За 10 лет в конкурсе приняли участие более 10 млн школьников из 85 регионов России и 80 стран мира. Шадринская школьница Виктория Камененко в этом году стала полуфиналисткой конкурса, который проходил в «Артеке» в мае 2022 года.

Фото Молодежного портала Зауралья PROSPEKT45.

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