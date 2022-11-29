Школьников Курганской области ждут онлайн-курсы по искусственному интеллекту

Школьники 7-11 классов могут пройти 18 бесплатных онлайн-курсов по искусственному интеллекту и смежным дисциплинам, по математике и программированию. Обучение для ребят организовал образовательный центр «Сириус», являющийся центром компетенций по работе с одаренными школьниками.

Получив предметные знания, школьники смогут применить их на практике через реализацию полноценных проектов и решение практических задач из области искусственного интеллекта. Задачи для проектной деятельности предлагают партнеры «Сириуса» — технологические компании и университеты, ведущие разработки в области искусственного интеллекта.

Школьники, которые наиболее ярко проявят себя в проектной деятельности и чьи проекты высоко оценят эксперты, будут приглашены на очные проектные программы по искусственному интеллекту, которые проходят на территории Образовательного центра «Сириус».

Онлайн-курсы и проектные программы, которые помогут погрузиться в мир искусственного интеллекта, выбрать направления развития и выстроить собственную траекторию обучения, можно найти на сайте проекта.

Добавим, что данное обучение школьников реализует образовательный фонд «Талант и успех» в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

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