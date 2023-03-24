Школьников Курганской области ждут занятия по карьерной грамотности

В этом году курганских школьников ждут занятия по карьерной грамотности, конкурсы, викторины, олимпиады, а также профориентационный марафон, полюбившиеся всем профпробы и другие интересные мероприятия. Все этим мероприятия будут проходить строго в рамках проекта «Билет в будущее». Кураторы проекта заявили, что это стало возможным благодаря соглашениям о сотрудничестве, подписанным 22 марта Фондом гуманитарных проектов с VK Образованием, «Профилум», Всероссийским детским центром «Смена» и ОАО «РЖД». Событие состоялось в рамочном формате Всероссийского фестиваля профориентации в Екатеринбурге «Билет в будущее».

С этих пор школы смогут реализовывать задачи в области профориентации учеников как с помощью инициатив и возможностей «Билета в будущее», так и подключая занятия по карьерной грамотности от компании «Профилум». Для пользователей цифрового решения «Профилум» будут доступны онлайн-возможности проекта «Билет в будущее». Аналитика по результатам профессиональной диагностики школьников 6-11 классов от «Профилум» позволит региону скорректировать образовательное предложение, а также прогнозировать дефициты и профициты кадров с учетом задач местной экономики.

Директор по разработке и исследованиям компании «Профилум» Виталий Алтухов предполагает, что региональная работа в области профориентации может минимизировать отток молодежи из регионов в перспективе нескольких лет.

Так по данным Росстата, в прошлом году более 21% людей 15-24 лет сменили место проживания ради учебы или работы. Это в том числе связано с тем, что молодые люди не знают о тех карьерных и образовательных возможностях, которые уже существуют в их регионе.

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