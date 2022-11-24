Школьные трудовые отряды Кургана закрыли сезон

Закрытие акции «Я люблю Курган! – трудовые отряды – 2022» прошло в торжественной обстановке в администрации города сегодня, 24 ноября. За этот год трудоустроено 1787 школьников, организовано 11 трудовых смен. В трудовых сменах участвовали 36 общеобразовательных учреждений города – всего было сформировано 56 трудовых отрядов, из которых 16 – помощники вожатых.

«Год был благотворный. Было сделано много результативной и эффективной работы. Надеемся, что будем двигаться вперёд и достигать новые вершины», - отметила начальник городского управления образования Ирина Паскевич.

По словам Паскевич, с каждым годом увеличивается количество девушек и юношей, которые приходят трудиться в трудовые отряды. Более того, эта форма актуальна и потому, что становится актуальным и сам вопрос трудового воспитания школьников.

«По поручению губернатора у нас во всех программа воспитания в школах введён обязательный модуль трудового воспитания. С 1 сентября обучающимся школ всей Курганской области предложены возможности выбора модулей в рамках трудового воспитания: слесарное и столярное дело, швейное дело и кулинария. С сентября по декабрь 331 школьник проходит и получает первую профессию на базе СПО», - сообщила Ирина Паскевич.

В этом году трудовые отряды благоустраивали Городской сад. Ребята просеивали землю, развозили её. По окончании трудовой смены активисты засеяли газон площадью более 30 га. Дипломами за «Лучший трудовой отряд по благоустройству города, участие в экологических акциях» были награждены школы № 36 и 23.

В номинации «Лучшая организация работы трудового отряда на социальном объекте» награждена Виктория Коренева из Центра «Мостовик».

Также в течение трех трудовых смен с мая по июнь была объявлена акция «Бумагу в дело!», в рамках которой ученики сдали 5 868 кг макулатуры. Победителем в акции назвали школу №44.