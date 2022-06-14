Школы Курганской области продолжают модернизировать

Капитальные ремонты в школах Курганской области с наступлением лета набирают обороты. В этом году масштабные работы стартуют в 58 школах региона.

Ход выполнения работ по поручению губернатора Вадима Михайловича Шумкова контролируют его заместители Лариса Кокорина, Константин Малышев и представители департамента образования.

В Сосновской основной школе Каргапольского муниципалитета в эти дни меняют окна, ведут отделку стен, полов и потолка, завершают замену кровли. В Каргапольской школе имени Н.Ф. Махова также идет внутренняя отделка, меняют радиаторы отопления, электропроводку, обшивают фасад здания. В Краснонивинской средней школе Шадринского муниципалитета и специальной коррекционной школе-интернате №11 Шадринска пока ведется демонтаж старого оборудования. А в школах Шадринска №7 и 15 меняют окна и двери.

Также сотрудники департамента проинспектировали ход работы в школах Щучанского, Мишкинского, Юргамышского, Шумихинского, Макушинского, Петуховского, Частоозерского округов.

Работы по обновлению учреждений ведутся в рамках участия региона в федеральной программе модернизации. За два года на капремонт 58 школ могут выделить 2,7 млрд рублей. В школах появится и новое современное оборудование, а также мебель.

Директор департамента образования и науки Андрей Кочеров уточнил, что параллельно ведется работа по выполнению поставленной главой региона задачи по модернизации системы воспитания.

Он добавил, что в каждой школе созданы штабы общественного родительского контроля, которые занимаются мониторингом хода ремонтных работ и их качества, предлагают свои идеи по оформлению классов и их наполнению.

Отметим, что с 2019 по 2021 год по личному поручению губернатора Вадима Михайловича Шумкова в Курганской области отремонтировали 258 объектов образования.

По информации пресс-службы губернатора.