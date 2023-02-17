Шумихе предстоят масштабные изменения

«В Шумихе в этом году будет благоустроен центр города. Деньги в сумме почти 35 млн рублей на эти работы доведены. Будет создана комфортная прогулочная территория. С учётом того, что за последние три года полностью обновили центральный парк, расположенный рядом, центр городка станет комфортным для прогулок, отдыха и занятий спортом», - написал глава региона.

При благоустройстве центральной площади будут организованы пешеходные и велосипедная дорожка, зоны для тихого отдыха, площадки для фудкорта и развлечений. Появится множество малых архитектурных форм. Особое внимание будет уделено восстановлению мемориала в честь погибших в Великой Отечественной войне. Территория получит дополнительное освещение и озеленение.

«Также в Шумихе будет отремонтировано несколько муниципальных дорог. В этом же году будет заключен контракт на ремонт почти 10 км региональных дорог, проходящих по городу. Средства бюджета 2024 года, но работы могут выполняться в этом году полностью либо частично. Все зависит от гибкости заказчика и готовности подрядчика. Порекомендуем постараться. В прошлом году в Шумихе был запущен водозабор с финансированием работ на сумму почти 120 млн рублей. Развиваемся. И очень быстро»,- подчеркивает Вадим Шумков.

С наступлением тепла в городе займутся восстановлением площадок для остановок и автомобильных стоянок по улицам Куйбышева и Советская. Отремонтируют дорогу по улице Кирова, включая городскую площадь, участки улицы Гагарина и ул. 8 марта. Проведут капитальный ремонт моста через р. Каменка в д. Карандашово. В общей сложности обновление коснется более 2 км дорог. На эти цели направят около 30,5 млн рублей.

Новые очистные сооружения производительностью 1500 куб. м. в сутки запустили в Шумихе в 2022 году. Это позволило обеспечить качественной питьевой водой, соответствующей всем санитарно-гигиеническим требованиям, более 17 тыс. жителей.

«Также в Шумихе будет сделан ремонт Дома культуры. А ещё в этом году достраиваем и вводим в Шумихе центр культурного и спортивного развития с обустройством прилегающего стадиона. На эти цели выделено порядка 150 млн рублей», - сообщает губернатор.