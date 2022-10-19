Шумихинцам в Елань доставили коробки с продуктами

Администрацией Шумихинского муниципального округа организовала сбор гуманитарной помощи для мобилизованных.

«Хочу сказать огромное спасибо всем, кто принял активное участие в сборе гуманитарной помощи: жителям округа, коллективам учреждений, предприятий и организаций округа, индивидуальным предпринимателям, главам крестьянско-фермерских хозяйств. Спасибо вам большое за неравнодушие, внимание и отзывчивость», - написал на своей странице в соцсети «Вконтакте» глава округа Сергей Максимовских.

По его словам, это в очередной раз подтверждает то, что в Шумихинском муниципальном округе нет равнодушных людей. «И в любой ситуации мы своих не бросаем. Все товары, собранные в ходе гуманитарной помощи, были разложены по индивидуальным пакетам и доставлены до каждого нашего парня, находящегося в учебном центре в Елани», - добавил Сергей Максимовских.

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