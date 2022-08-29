Шумихинцы отпраздновали 130-летний юбилей родного города

В минувшую субботу жители Шумихи отметили общий День рождения – 130-летие родного города. Юбилей получился пышным и по-настоящему душевным.

Традиционно чествовали ветеранов, отмечали талантливую молодежь. Торжественно вручали паспорта новоиспеченным гражданам России и подводили итоги многочисленных творческих конкурсов.

Желающих приглашали на экскурсию по городу, в течение которой обещали раскрыть все тайны Шумихи за час.

В этот день шумихинцы читали стихи о родном городе, в честь него же совершали спортивные чудеса на новой площадке для воркуаута. Молодежь проводила мастер-классы, а творческие коллективы весь день радовали горожан своими выступлениями. Поздравить соседей приехали коллективы из Мишкино и Щучье. Вечером всех ждала дискотека с рок-группой «Перфоманс» из Кургана. А ночью можно было бесплатно посмотреть интересные фильмы в кинотеатре.

Сюрпризом торжественной части праздника стало появление на центральной площади города главного персонажа – Красавицы Шумихи. На украшенном открытом легковом автомобиле прибыла она на площадь и пожелала гостям праздника счастья и здоровья.

Роль Красавицы Шумихи исполнил студентка колледжа культуры Екатерина Стышных.

- Я прекрасно провела время! – говорит жительница Шумихи Валерия Шимченко. - Утром сама выступила за «СК Самбо 45», мы с ребятами показали своё мастерство. А после я испачкалась краской и с хорошим настроением гуляла по городу. Вечером «Волонтёры культуры» сделали классное мероприятие, на котором я приобрела плетеный браслет, слушала песни под гитару и общалась с друзьями и знакомыми! Спасибо всем было очень весело!

- 27 августа на празднике, посвященном 130-летию дня города Шумихи, приняли участие артисты Щучанского Дома культуры. Их выступление увидела впервые, очень впечатлена их талантом. Хочу отметить выступление Евгения Батухтина. Горжусь, что в Зауралье есть такие певцы, великолепный голос, умение держаться на сцене и покорять сердца слушателей своим пением, - поделилась Юлия Изотова, медсестра Шумихинской ЦРБ

- День города прошёл круто! Утром я участвовала в конкурсе чтецов «О Шумихе в рифмах». Участники рассказывали трогательные произведения о родном городе. А концерт группы «Перфоманс» и салют идеально завершили этот день. Свет, живая музыка, куча людей… Одним словом - праздник удался! – считает жительница Шумихи Елизавета Васильева.

Юлия Кондратова, Анна Надеева. Фото Елены Хименковой.