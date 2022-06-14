Шумихинские студенты научатся управлять автогрейдером

Студенты Шумихинского аграрно-строительного колледжа в новом учебном году будут осваивать управление автогрейдером. Современная строительная техника уже поступила в образовательное учреждение.

В колледже планируют открыть новые мастерские по двум компетенциям: «Управление автогрейдером» и «Кирпичная кладка». На их создание выделено более 10 млн рублей в рамках нацпроекта «Образование», уточнили в пресс-службе главы региона. Кроме того, сейчас в колледже продолжается ремонт.

В Шадринском политехническом колледже появятся мастерские по компетенциям: «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Сварочные технологии» и «Аддитивное производство». На обновление материально-технической базы этого образовательного учреждения направят около 21 млн рублей. Здесь также идут ремонтные работы.

За последние три года в колледжах и техникумах Курганской области появилось 34 современных мастерских.