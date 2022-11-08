Шумихинской молодёжи напомнили Параде 1941 года

В Шумихинском аграрно-строительном колледже организовали классные часы, посвящённые параду 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве.

Он стал одним из наиболее памятных событий. В это время гитлеровские войска находились в 50-100 км от столицы, Красная армия вела тяжёлые оборонительные бои.

В Шумихинской школе-интернате для учащихся начальных классов провели мероприятие «Легендарный парад, изменивший историю», сообщает Молодёжный портал Зауралья. Учителя познакомили ребят со знаменательной датой, дети посмотрели видеофильм с фрагментами съёмки проведения парада. В конце мероприятия школьники высказали свои пожелания о мире во всём мире, украсив свои слова символом «Голуби Мира», изготовленным своими руками.

Памятные мероприятия, посвящённые историческому событию, изменившему ход войны, прошли практически во всех общеобразовательных учреждениях Зауралья.

Фото предоставлено Молодёжным порталом Зауралья.