Шумков доволен работой «Курганстальмоста» по выполнению важного госзаказа

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 14 октября проконтролировал, как организованы работы по выполнению важнейшего государственного заказа на предприятии ЗАО «Курганстальмост».

В своем телеграм-канале глава региона написал: «По просьбе коллег из Правительства РФ с Дмитрием Николаевичем прошли по ходу работ по выполнению важнейшего государственного заказа. Парни - молодцы. Работают 24/7. Курган не подведёт».

«Курганстальмост» не только изготавливает мостовые и строительные конструкции, но и участвует в строительстве всех крупнейших строек страны, а также социальных объектов в Курганской области, уточнили в пресс-службе главы региона. На его счету 10 стадионов, построенных к Чемпионату мира по футболу, олимпийские объекты и инфраструктура в Сочи, другие знаковые объекты в России и за её пределами.

Напомним, ЗАО «Курганстальмост» вошло в топ-100 лучших предприятий России. Деятельность предприятия соответствует международным нормам качества и надежности услуг и товаров.

