Шумков: «На время мобилизации начисление процентов можно бы приостановить»

Федеральный закон о кредитных каникулах мобилизованным гражданам необходимо доработать. Эту мысль сегодня, 17 октября, губернатор Курганской области Вадим Шумков высказал в своем телеграм-канале «силаVправде (V. Шумков)».

«Во-первых, все семьи оформляли кредиты в разных кредитных и микрофинансовых организациях, и очевидно, что далеко не все из них сориентировались правильно в отношении данной категории лиц. Поскольку информация у всех разная. А вопрос для людей очень чувствительный», - написал глава региона.

В связи с этим Вадим Шумков попросил Управление Банка России по Курганской области собрать представителей всех кредитных организаций региона и ещё раз всем всё разъяснить по правилам и механизмам кредитной отсрочки.

Во-вторых, считает губернатор, на время мобилизации начисление процентов, наверное, может быть приостановлено.

«Никто пока не предлагает ничего списывать. Хотя на эту тему получившим бронь от мобилизации банкам тоже подумать не мешало бы. Но остановить начисление процентов на время отсутствия мобилизованного, автоматически продлив срок действия договора на период мобилизации, и перенести их начисление и выплату вполне возможно. Будем предлагать», - пообещал Вадим Шумков.

Напомним, что сегодня губернатор Курганской области посетил воинскую часть в Елани (Свердловская область), где проходят курс подготовки мобилизованные зауральцы. Глава региона и его заместители доставили землякам крупную партию грузов, которые пригодятся военнослужащим, - шапки, балаклавы, носки, перчатки, маскировочные халаты, продукты, сухие пайки, квадрокоптеры и многое другое.

Вадим Шумков пообщался с зауральским мобилизованными, спросил их о потребностях, пообещал помочь семьям.

Николай Волков.

Фото телеграм-канала «силаVправде (V. Шумков)».