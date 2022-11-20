Шумков. Неделя. Главное

«Добился окончательного разрешения ситуации с выкупом новой школы в с. Кетово. Финансирование получено, школа готовится к лицензированию. После новогодних каникул она начнет работу», - с этого пункта начал свой традиционный обзор действий губернатора Курганской области Вадима Шумкова на прошедшей неделе телеграм-канал «Тетерин».

Помимо этого глава региона заявил о завершении работ на «долгострое с бородой» - кетовском водопроводе. Технические работы закончены, водопровод готов к вводу в эксплуатацию, жители будут теперь с чистой водой. Также Вадим Шумков принял решение о выделении значительного финансирования на ремонт дорог в Кетовском округе в 2023-2024 годах.

«Обратился к жителям с просьбой быть осторожными в связи с резким ухудшением в регионе погодных условий и дал поручение региональному штабу оперативно отрабатывать все вопросы по этой части», - написал «Тетерин» о действиях губернатора.

Также Вадим Шумков показал красоты ночного Кургана и пообещал, что город будет еще красивее, и поручил сформировать перечень организаций всех форм собственности и физических лиц, оказывающих услуги в сфере образования, спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних и контролировать их деятельность.

«Заявил о завершении строительства системы централизованной воды и канализационных очистных в Шадринске. После получения проб жители этого города также получат чистую воду, а новая канализационная система будет принимать сточные воды. Пообещал скоро открыть в Шадринске Центральный парк и показал, каким он стал после модернизации», - напомнил «Тетерин» о постах первого лица региона в его телеграм-канале «силаVправде (V.Шумков)».

В конце недели губернатор поздравил с Днем ракетных войск и артиллерии военнослужащих 232-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады, базирующейся в Щучанском округе и участвующей в СВО.

Фото Николая Пушилина.