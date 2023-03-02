Шумков о профилактике наркомании: «Подход должен быть жёсткий. Речь идёт о здоровье нации»

«Подход должен быть жёсткий. Речь идёт о здоровье нации, о жизни и будущем наших детей», - потребовал губернатор Вадим Шумков на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений.

На совещании представитель регионального управления МВД докладывал о значительном снижении количества (на 42%) поставленных на учет наркологов курганцев в 2022 году.

За сбыт наркотиков в истекшем году к уголовной ответственности привлекли 111 человек, в их числе и мигранты. Курганская область может похвастаться и тем, что в 2022 году в регионе не зафиксировано ни одного смертельного исхода от употребления наркотиков.

Однако, несмотря на относительно позитивные показатели прошлого года, глава региона потребовал усилить профилактику и борьбу с распространением наркотиков.

Одной из главных мер профилактики, по всей видимости, останется тестирование учащихся учебных заведений области на предмет выявления наркозависимых. Так, по данным департамента образования и науки, в 2022 году тестирование прошли 41672 учащихся и студентов. Это значительно выше прошлогоднего показателя. Оказалось, что 4,5% из их числа входят в группу риска. По какой-то причине смогли отказаться от прохождения теста 370 обучающихся. На этих подростков и их родителей силовики обратят особое внимание.

Глава региона поручил всем заинтересованным ведомствам активизировать профилактическую работу не только с детьми, но и с их родителями. Вадим Шумков предложил привлекать к работе с молодежью бывших наркоманов, поскольку, по его мнению, только они на своем примере могут убедительно рассказать о влиянии наркотиков на жизнь и здоровье людей.

Напоминаем, что каждый житель региона может внести свой посильный вклад в борьбу с наркоманией, если сообщит информацию о распространении наркотиков и людях, которые занимаются незаконной деятельностью.

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