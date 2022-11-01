Шумков обещал оказать поддержку общественникам, которые готовы заняться патриотическим воспитанием молодёжи

Развитие региона и воспитание подрастающего поколения стали главными темами встречи губернатора Вадима Шумкова с ветеранскими и общественными организациями.

Вадим Шумков поблагодарил ветеранское сообщество за активную жизненную позицию и постоянную поддержку по патриотическому воспитанию молодёжи и школьников.

«Говорили о том, что далеко не всегда надо ждать «посылов сверху» в вопросах организации воспитания подрастающего поколения и поддержки духа нашего общества. И Курган показывает, что это правильно. В вопросах введения патриотического воспитания в образовательный процесс, признания воспитания миссией, возврата уроков трудового воспитания, начальной военной подготовки и перевода культурных мероприятий в патриотическое русло наш регион выступает пионером и движется, не выжидая «отмашек». Окажем обязательную поддержку всем общественникам, кто вместе с нами готов заниматься этой работой. Вместе мы сможем гораздо больше», - написал Вадим Шумков по итогам встречи в своём телеграм-канале.

Председатель ассоциации ветеранов-педагогов города Кургана Анна Голубкова подчеркнула, что члены ассоциации готовы ещё активнее включиться в работу с молодёжью. Её поддержала заслуженный учитель Российской Федерации Валентина Иванова.

Глава региона эту инициативу одобрил: «Ваши опыт, закалка, умение не сдаваться в сложных обстоятельствах очень востребованы сейчас».