Шумков поблагодарил преподавателей за подготовку профессиональных кадров

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил преподавателей и студентов:

- Поздравляю вас с Днём среднего профессионального образования. Указ Президента России Владимира Владимировича Путина об его учреждении, подписанный в июле этого года, стал очередным подтверждением значимости вклада системы СПО в развитие страны.

В Курганской области ежегодно тысячи выпускников техникумов и колледжей пополняют ряды сотрудников предприятий экономики и учреждений социальной сферы. Для повышения качества подготовки специалистов мы не только ремонтируем учреждения СПО и оснащаем их новым современным оборудованием, но и перенастраиваем саму систему работы. Меняем учебные планы, корректируем направления и выстраиваем систему подготовки под конкретные потребности работодателей, готовим кадры вместе с ними. С этого года студенты выпускных курсов последний год обучения в ссузе будут проводить непосредственно на производстве, чтобы на выходе наши предприятия получали готовых высококлассных специалистов. Выстраиваем систему преемственности ссузов и вузов региона, так, выпускники ИТ-колледжа смогут продолжить обучение в создаваемом на базе КГУ ИТ-институте.

Уважаемые преподаватели, благодарю вас за вклад в развитие системы профессионального образования региона, подготовку профессиональных кадров. Студентам желаю успешной учёбы. Ваши знания и руки нужны Курганской области, ждём вас на предприятиях региона!