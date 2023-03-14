Шумков попросил главу Кургана внимательно следить за состоянием благоустроенных объектов

Губернатор Вадим Шумков сегодня во время рабочего обхода Городского сада попросил главу Кургана Елену Ситникову внимательно следить за состоянием благоустроенных объектов.

«Попросил главу администрации Кургана очень внимательно следить за состоянием всего, что в городе строится-ремонтируется-благоустраивается. Объектов огромное количество. Причем всех профилей и категорий. От дорог и общественных территорий до фасадов и ЖКХ», - сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вадим Шумков.

Вадим Шумков также сообщил читателям своего телеграм-канала, что попросил главу города обратиться ко всем курганцам с просьбой не клеить на новые остановочные комплексы объявления.

«Во-первых, если уж приспичило что-то «купить-продать», то в соответствии с законом о рекламе есть официальные рекламные носители и поверхности. А во-вторых, никому неприятно наблюдать потом эти висящие бумажно-клеевые останки и испорченные остановки. То же самое в отношении всех иных видов объектов – берегите их. Все ремонты, стройки и модернизация – всё делается для вас», - написал глава региона.

По мнению губернатора, плохо, когда отремонтированный за 8-10 млн рублей двор уже через пару месяцев завален мусором и грязью, а на свежеотремонтированном фасаде «красуются» вандальные надписи.

Глава региона посоветовал курганцам останавливать таких «любителей» что-нибудь «захламить-расписать-расклеить».

Вадим Шумков предложил горожанам фиксировать подобные проявления и обращаться в полицию или местную административную инспекцию.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.