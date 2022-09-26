Шумков попросил избегать формализма и чёрствости при проведении мобилизационного процесса

В центрах сбора Курганской области для мобилизованных проведут краткое дополнительное обучение. Такое решение озвучено в воскресенье, 25 сентября, на внеочередной комиссии по призыву.

Губернатор Вадим Шумков региона обратился к военкомам: «Вы видите, что регион берет на себя все основные расходы и вопросы по организации мобилизационного процесса – от транспорта до организации питания и частично вещевого обеспечения. Мы пока не знаем, насколько быстро и эффективно будут организованы вопросы боевого слаживания в подразделениях, куда пойдут наши парни. А потому поручаем нашим ребятам, имеющим реальный свежий боевой опыт, для того, чтобы нашим парням в центрах сбора поясняли и эти ключевые моменты. Туда же войдут медики для разъяснения вопросов оказания первичной военно-медицинской помощи. Это то, что мы должны и можем организовать сейчас для наших парней, чтобы обеспечить им максимальные шансы оставаться живыми и здоровыми».

При организации и проведении мобилизационного процесса глава региона просил избегать формализма и черствости. «Не отговариваться тем, «что это такая система». Любую систему формируют конкретные люди, и она всегда представляет из себя то и выглядит именно так, как выглядят и что представляют из себя эти люди. Потому, если для кого-то из вас важны контрольные цифры призыва, то для нас это прежде всего чьи-то отцы, мужья, сыновья, у которых здесь остаются пожилые родители, жены и дети. А значит, это наша общая задача - провести призыв максимально корректно и слаженно, не устраивая бардака и чехарды».

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