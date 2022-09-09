Шумков потребовал от библиотек активности в деле воспитания школьников

Активнее привлекать учреждения культуры к воспитательной работе не только со школьниками, но и с дошкольниками – такую задачу на заседании Совета по образованию поставил губернатор Вадим Шумков. Совет прошёл 8 сентября в новом детском саду в селе ВведенскомКетовского округа. Участвовали чиновники правительства области, руководители образовательных учреждений, представители общественных организаций, победители конкурсов на гранты губернатора. Тем временем к заседанию Совета по ВКС смогли присоединиться руководители муниципалитетов.

По мнению главы региона, работников библиотек нужно активнее привлекать к работе со школьниками и воспитанниками детских садов, чтобы с раннего возраста детям прививалась любовь к русской литературе, родному языку.

Директор департамента образования и науки Кочеров сообщил, что по поручению губернатора в этом году был актуализирован региональный закон об образовании. Воспитание - определено как миссия образовательного учреждения.

«Наше видение на задачи по развитию воспитательной работы поддержало Министерство просвещения. С 1 сентября учебная неделя начинается с линейки и поднятия государственного флага. Во всех школах еженедельно проходят специальные уроки - «Разговоры о важном». Кроме того, у нас появятся уроки нравственности, которые мы будем проводить совместно со священнослужителями», - стал рассказывать Андрей Кочеров.

Однако глава региона еще раз подчеркнул особую значимость воспитательной работы: «Это наши дети. Из каждого ребёнка, которого вы воспитаете, формируется общество. Это важнейшая задача – воспитать настоящих граждан».

Губернатор поставил задачи по развитию системы трудового воспитания в школах, чтобы в программу школ были включены уроки трудового воспитания с обязательным формированием практических навыков рабочих профессий «Слесарное дело», «Швейное дело», «Столярное дело», «Кулинария».

Тем более что ряд образовательных учреждений уже имеет для этого всё необходимое, для того, чтобы улучшить условия там, где это требуется, поэтапно закупается швейное оборудование, плиты, станки для столярного и слесарного дела, инструменты. Также привлекаются ресурсы учреждений профессионального образования и предприятий, на базе которых можно проводить практические занятия. Нововведения коснулись и системы среднего профессионального образования. В последний учебный год студенты профтехобразования проводят непосредственно на производстве. Места производственной практики студентов определяютработодатели, входящие в состав попечительских советов и департамент образования и науки.

Вадим Шумков особо отметил победителей конкурсов на гранты губернатора как среди учреждений образования, так и среди педагогов.

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