Шумков поздравил студентов: «Вы очень нужны Курганской области»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков поздравил зауральских студентов с праздником – Днем российского студенчества, который отмечается в нашей стране 25 января.

В поздравлении говорится:

- Дорогие ребята, все, кто сегодня осваивает профессию в высших и средних учреждениях образования, уважаемые преподаватели!

Поздравляю вас с праздником – Днем российского студенчества. От качества профессионального образования во многом зависит будущее нашей страны, от ваших знаний, амбиций, целеустремлённости, трудолюбия - будущее многих последующих поколений.

Сегодня как никогда регион нуждается в рабочих руках. Новые и действующие производства предлагают тысячи вакансий. Чтобы помочь вам стать настоящими профессионалами, мы многое поменяли и продолжаем менять в системе профобразования. Сегодня задача средних и высших учебных заведений готовить квалифицированных специалистов, нацеленных на конкретное производство и даже под запросы конкретного предприятия, чтобы вы получали не только диплом, но и реальные знания, и практические навыки. Только такой подход обеспечит работой экономику области, а не центры занятости. Главное – обеспечит вам, молодому поколению, уверенность в будущем и достойный уровень жизни.

Десятки востребованных специальностей вы можете получить в комфортных, современных условиях. За последние три с небольшим года существенно обновили аудитории и оборудование. Сделан ремонт в общежитии Курганского госуниверситета, строиться плавательный бассейн, более 100 млн рублей вложено в модернизацию Шадринского педагогического университета. В средних учреждениях профобразования 40 оборудованных современных мастерских дают возможность оттачивать навыки. Ремонт и обновление провели в 7 учреждениях СПО, ведутся работы еще в двух. Параллельно с этим делаем комфортнее и уютнее наши города и сёла, чтобы вам было, где интересно провести время, отдохнуть, предлагаем поддержку в приобретении и строительстве жилья.

Ваша главная задача, ребята, – максимально использовать возможности, которые у вас есть. Хочу пожелать каждому из вас успехов на выбранном пути, надежных друзей, любви, большой мечты и достижения целей. Будьте счастливы! И помните – вы очень нужны Курганской области, и никто за нас с вами не сделает её такой, какой мы её хотим видеть. А вместе у нас всё обязательно получится!

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