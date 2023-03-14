Шумков призвал курганцев быть едиными с приближением пожароопасного сезона

Глава региона Вадим Шумков обратился к курганцам быть едиными в обеспечении вопросов безопасности с приближением пожароопасного сезона.

«Судя по погоде и количеству снега, изменение климата в наших краях - это данность. А весна может стать быстрой и сухой, с одновременной жарой и высокой ветровой нагрузкой.Два относительно спокойных года, когда действовал пандемийный карантин с полным набором запретов, на фоне большого числа лиц, оформляемых при попытках что-нибудь, да поджечь уже после карантина, лишь подтверждают печальную статистику МЧС и Рослесхоза, что причиной 90% пожаров является так называемый «человеческий фактор», - сообщил в своем телеграм-канале губернатор.

По мнению главы региона, заявления некоторых земляков приставить «к каждому дереву и каждому дачному домику по пожарному с полицейским впридачу», не решат реальной проблемы с пожарами

По этому поводу губернатор обратился к курганцам с просьбой не поджигать ничего самим и не давать ничего поджигать другим.

«Тушите сразу небольшие возгорания, пока они не переросли в большую беду», - написал в ТГ Вадим Шумков.

Напомним, сегодня, 14 марта в Кургане прошло заседание региональной Комиссии по чрезвычайным ситуациям, где обсуждались вопросы, связанные с приближением пожароопасного периода.

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