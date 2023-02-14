Шумков призвал перенастроить систему лечения и восстановления участников СВО

Губернатор Курганской области Вадим Шумков призвал руководство региональным здравоохранением перенастроить систему лечения и восстановления участников СВО в зауральских медицинских учреждениях и здравницах. Об этом глава региона написал в личном телеграм-канале в ходе посещения Курганского госпиталя ветеранов войн.

«Учреждение уже вовлечено в восстановление участников СВО. С учетом поступившего сегодня Алексея, получившего контузию, госпиталь прошло уже более 20 человек. Вместе с тем с учетом мобилизации система должна быть дополнительно перенастроена и готова к более гибкой работе с нашими парнями по принципу единого центра», - считает Вадим Шумков.

Восстановление и дополнительные оперативные вмешательства, связанные с лечением после ранений, будет осуществлять сам госпиталь, а санаторно-курортное лечение будет проводить курорт «Озеро Медвежье».

Губернатор заметил, что обращения должны приниматься и быстро отрабатываться в любой форме – электронная почта, мессенджеры, телефон. Перечень подтверждающих документов должен быть минимально оптимален.Необходимые справки должны помогать оформлять сотрудники госпиталя вместе с военкоматом.

Глава региона поручил дорабатывать в госпитале ветеранов вопросы соцподдержки, если таковая потребуется.

«Также попросил в ближайшее время доработать все оргвопросы, чтобы у парней не возникало проблем при обращении за медицинской и санаторной помощью», - написал Вадим Шумков в ТГ-канале.

Губернатор также сообщил, что в ходе посещения госпиталя был проработан вопрос о продолжении его модернизации. В самом госпитале ветеранов войн проработали с коллегами вопрос продолжения его модернизации.

В прошлом году в медучреждении был сделан ремонт кровли и оперблоков, докуплено новое оборудование.

«Но объект большой, потому на этот год согласовали продолжение работ более чем на 45 млн рублей», - сообщил Вадим Шумков.

Фото пресс-службы губернатора.