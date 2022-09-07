Шумков проинформировал Абрамченко о поддержке пострадавших вовремя ЧС

Ход реализации Указа Президента РФ «О мерах по ликвидации последствий пожаров на территориях Красноярского края, Кемеровской области – Кузбасса, Иркутской, Новосибирской, Омской и Курганской областей» обсуждали на совещании под руководством заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко. Встреча прошла в формате ВКС. Участие в ней принял губернатор Вадим Шумков.

Глава региона проинформировал Викторию Абрамченко о мерах поддержки, которые оказали пострадавшим во время действия в регионе режима ЧС, который был введен по причине пожаров весной этого года, сообщается в группе правительства области в соцсети «Вконтакте».

Правительство Курганской области оказало материальную помощь 920 гражданам, на эти цели ушло более 63,7 млн рублей.

Из резервного фонда правительства региона по инициативе Вадима Шумкова осуществили ряд выплат: 10 тысяч рублей на человека – единовременная материальная помощь; 50 тысяч рублей на человека – в связи с утратой имущества первой необходимости; 100 тысяч рублей на семью – в связи с утратой дачного домика, принадлежавшего пострадавшим на праве собственности и 300 тысяч рублей на семью – в связи с утратой жилого дома, принадлежащего на праве собственности.

Также принято решение о единовременной денежной выплате на жилье семьям с детьми, утратившим жилые помещения в результате ЧС. Многодетным семьям выдали 10 сертификатов на общую сумму более 18 млн рублей. Шесть семей на эти сертификаты уже приобрели жильё.

Губернатор ознакомил Викторию Абрамченко с системой «Светофор» - цветовым кодом по степеням метеорологической опасности.