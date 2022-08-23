Шумков, Якушев и Степашин дали старт новому производству на ШЗМК

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев, председатель попечительского совета Фонда развития территорий Сергей Степашин и губернатор Курганской области Вадим Шумков сегодня, 23 августа, приняли участие в открытии нового производства на Шадринском заводе металлоконструкций. Линия по оцинковке металла одна из лучших в УрФО.

- То взаимодействие, которое налажено сегодня в Курганской области между властью и бизнесом, это очень знаковая вещь. Мы видим, что возрождается производство, меняется город Шадринск. Вся атмосфера, которая складывается сегодня в муниципалитете, настроена на самое лучшее и самое ценное, есть перспектива движения вперёд, - отметил полпред Владимир Якушев.

Сергей Степашин подчеркнул, что Курганская область в последние годы стала очень активно развиваться, она стала нужным и важным для страны регионом. Он поблагодарил рабочих, за то, что трудятся на заводе на благо города и акцентировал внимание на том, что «Точинвест-ШЗМК» - замечательный инвестор, который преимущественно работает с отечественной продукций, что чрезвычайно важно.

- В городе в этом году вводятся новые очистные, проект по очистке воды, более 20 км дорог будет отремонтировано, строим новый детский сад, начали строить школу, ремонтируем 10 объектов медицины. Открываем вот уже второе производство. Город Шадринск был купеческим, рабочим. Пусть таким и остаётся! – обратился к собравшимся на открытии губернатор.