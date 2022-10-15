Швейная фабрика Куртамыша расширяет производство

Куртамышская швейная фабрика компании «ОЛКИДС» начала работу менее года назад. Сейчас здесь активно идёт модернизация производственного процесса, закупается современное оборудование. Ремонтируются и модернизируются производственные помещения, создаются комфортные условия труда для действующих и будущих сотрудников. Новичкам здесь дают профессиональное обучение и предоставляют возможности для карьерного роста. Заработная плата на предприятии достойная. Основная продукция – детская одежда для прогулок. Рынки сбыта есть. Продукция реализуется через розничную сеть, интернет-магазины и оптовых клиентов в городах страны. Правительство области готово оказывать поддержку таким развивающимся предприятиям.

«Сейчас на швейной фабрике работает уже 100 человек. План – увеличить до 200 рабочих мест. Поможем», - заверил в сообщении на своём телеграм-канале глава региона Вадим Шумков.

Своему заместителю по экономической политике Владимиру Архипову и директору департамента образования и науки Курганской области Андрею Кочерову губернатор поставил задачу решить вопросы по подготовке кадров и предоставлению мер поддержки для расширения швейного производства в Куртамыше.

Фото пресс-службы губернатора Курганской области.