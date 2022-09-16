Систему ЖКХ во всех районах и округах Курганской области ждут проверки

В Курганской области перед отопительным сезоном проведут проверку объектов и организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также организаций, занимающихся их строительством, ремонтом и обслуживанием. Такое поручение дал губернатор Вадим Шумков на совещании 19 сентября.

Данная проверка необходима для обеспечения безаварийного прохождения зимнего периода, прозрачности и обоснованности расходов, связанных с оказанием услуг гражданам, исключения злоупотребления при проведении строительно-монтажных работ на сетях теплоснабжения, водоснабжения и канализации и при оказании услуг, сообщили в пресс-службе главы региона.

Представители правительства региона, курирующие сферу ЖКХ, отметили некачественную работу муниципальных предприятий в Притобольном районе и Щучанском округе в предыдущие отопительные периоды, что стало одной из причин ряда кадровых решений.

Глава региона повторил, что все незаконные «художества», совершаемые руководством муниципальных предприятий с бюджетными деньгами либо топливными ресурсами, будут жёстко наказываться.

Как отметил заместитель губернатора Константин Малышев, по итогам будут приняты организационные решения, а при выявлении признаков состава преступления возможно применение мер, определённых уголовным кодексом.

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